ASSE – Nancy : La très bonne opération de Saint-Etienne

L’ASSE a signé une victoire capitale 2-1 face à Nancy, dans un Chaudron frigorifié et encore meurtri par les sanctions. Trois points précieux qui propulsent les Verts à la deuxième place et entretiennent, plus que jamais, le rêve de retrouver la Ligue 1.

ASSE – Nancy : Un premier acte maîtrisé, les Verts au-dessus

Dès les premières minutes, Saint-Étienne impose sa loi. Le bloc stéphanois avance ensemble, confisque le ballon et enferme Nancy dans sa moitié de terrain. Très inspiré, Davitashvili multiplie les initiatives, tantôt en percussion, tantôt en déviation, mettant constamment l’ASNL sous pression. Moueffek allume la première mèche, puis Tardieu frôle le cadre sur un mouvement limpide. Tout indique que les Verts sont dans le bon tempo.

La logique est respectée à la 27ᵉ minute : Davitashvili lance Cardona, peut-être légèrement hors-jeu, mais suffisamment inspiré pour piquer son ballon au-dessus de Basilio. Une ouverture du score protestée par le banc lorrain, mais incontestablement méritée tant l’ASSE domine les débats.

Un deuxième acte haletant : Saint-Etienne tangue mais tient

Au retour des vestiaires, Saint-Étienne frappe à nouveau. Ferreira obtient un penalty que Tardieu transforme avec sang-froid. À 2–0, le match semble plié… avant que Bernauer ne concède une main fatale. Bokangu ramène Nancy dans le match et le dernier tiers de la rencontre bascule dans une tension permanente. Les Verts se procurent pourtant plusieurs opportunités pour plier l’affaire, mais manquent de lucidité dans le dernier geste.

Face aux assauts lorrains, Larsonneur reste solide, la défense serre les rangs, et le milieu compense chaque espace laissé. Dans une fin de match nerveuse, l’AS Saint-Etienne fait parler l’expérience, gratte des secondes, ferme les angles et verrouille une victoire essentielle. Une prestation sans éclat final, mais terriblement précieuse dans une saison où chaque point compte. Les Verts sont dauphins. Et plus que jamais, candidats sérieux à la montée.

