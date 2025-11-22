Ligue 1 : Le Stade Rennais s’éclate et écrase l’AS Monaco

Le Stade Rennais a régalé son public en offrant une démonstration majuscule face à une équipe de l’AS Monaco dépassée (4-1). Une soirée de grand football, sublimée par un moment d’histoire : le retour de Paul Pogba, plus de 800 jours après son dernier match.

Le Stade Rennais irrésistible, l’AS Monaco impuissant

On attendait un duel serré, on a assisté à un monologue. Dès les premières minutes, le Stade Rennais a imposé son tempo, inspiré par un Camara rayonnant et un Aït-Boudlal d’une maturité déconcertante. Le défenseur marocain ouvrait le score sur un centre du même Camara, de quoi récompenser une première vague bretonne.

Lire aussi : Stade Rennais : Beye sort l’artillerie lourde contre l’AS Monaco, la compo !

À voir

Mercato Real Madrid : Coup de tonnerre pour Vinicius Junior

En face, Monaco donnait l’impression de pouvoir frapper, mais sans jamais vraiment mordre. Ilenikhena pensait pourtant lancer les siens, avant de voir son but annulé pour hors-jeu. Une alerte qui n’a fait qu’éveiller Rennes, bien décidé à remettre les pendules à l’heure après la gifle encaissée à Lens.

Camara étincelant, Monaco craque totalement

Le retour des vestiaires sonnait le glas des espoirs monégasques. Mahdi Camara, encore lui, profitait d’un renvoi raté de Hradecky pour porter la marque à 2-0. La suite tenait presque du supplice pour l’ASM, dépassée dans tous les compartiments du jeu.

L’expulsion logique de Denis Zakaria pour une semelle grossière n’a fait qu’accentuer la débâcle. Breel Embolo ajoutait un troisième but, avant que Ludovic Blas ne transforme un penalty provoqué par l’inévitable Camara. Le Stade Rennais déroulait, maîtrisait, dominait : une victoire à la fois brillante et fondatrice.

Le frisson Pogba, la maigre consolation monégasque

Mais le Roazhon Park n’avait d’yeux que pour lui : Paul Pogba. Entré à la 85e minute, ovationné comme rarement un adversaire l’est, le champion du monde a esquissé quelques passes, quelques récupérations… et un sourire qui en disait long. Peu, mais tant à la fois après 811 jours de silence forcé.

Monaco sauvera finalement l’honneur par Biereth (4-1), une goutte d’eau dans une soirée longue comme un hiver. L’AS Monaco reste engluée au 8e rang, tandis que Rennes grimpe à une séduisante cinquième place. Un match qui comptera, à bien des égards.

Lire aussi sur le Stade Rennais :

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré dégote un serial buteur brésilien

À voir

Mercato OM : Transfert à Marseille, Griezmann évoque un rêve

Mercato Stade Rennais : Jérémy Jacquet vers l’Angleterre ?

Mercato Stade Rennais : Une nouvelle offre tombe pour Kader Meïté