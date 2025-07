ASSE : Kilmer Sports sort les muscles, un projet fou en vue

Reléguée en Ligue 2 après une saison décevante, l’ASSE prépare déjà son retour dans l’élite. Kilmer Sports Ventures affiche ses ambitions sans détour pour bâtir un club solide, capable de répondre aux attentes des supporters stéphanois.

ASSE : KSV rêve grand pour Saint-Etienne

Dans un entretien accordé au Progrès, Huss Fahmy, vice-président de Kilmer Sports Ventures et patron du sportif de l’ASSE, a affirmé sa détermination à reconstruire un club compétitif et structuré. « Notre état d’esprit est très positif, très confiant. Nous sommes fiers de ce que l’on met en place. Chaque jour, nous nous rapprochons d’un ensemble de plus en plus solide », explique-t-il, en soulignant que le projet ne se limite pas à un simple retour en Ligue 1.

Conscient de l’ampleur du chantier, le dirigeant met en avant les changements opérés en interne : « Nous savions que nous devions faire de nombreux changements au niveau du staff, des joueurs, des infrastructures. Nous sommes très optimistes, tout en étant conscients du défi à relever. Cet optimisme est accru par la qualité des techniciens que nous avons recrutés pour le staff », a-t-il fait remarquer.

Une stratégie assumée sur le marché

Huss Fahmy est revenu sur les choix du club lors du dernier mercato hivernal, en relevant la cohérence de la stratégie adoptée. « Aujourd’hui, nous avons la possibilité d’ajuster l’effectif. Nous ne l’avons pas bloqué avec des décisions à court terme que nous aurions pu prendre en janvier et qui auraient eu un impact aujourd’hui. Il y a une culture de la gagne à installer », explique le dirigeant, qui défend un projet construit sur la durée.

Le projet de Kilmer Sports Ventures à Saint-Étienne ne vise pas une politique de transferts précipitée, mais la création d’un groupe stable et compétitif sur le long terme : « Si nous avions voulu changer pour le plaisir de changer, cela n’aurait pas fonctionné sur le long terme ».

La Ligue 1 en ligne de mire

L’objectif affiché reste toutefois la remontée immédiate. « Nous respectons la L2, mais bien sûr que l’objectif est de remonter », martèle Huss Fahmy, qui veut instaurer une dynamique de victoires pour placer l’AS Saint-Etienne en position de force dans ce championnat exigeant.

Pour le patron sportif de l’ASSE, chaque match sera « une finale de Coupe » et un message adressé à tout le championnat. Kilmer Sports Ventures, en sortant les muscles, compte bien rendre à Saint-Étienne la place qui lui revient dans l’élite du football français.