Stade Rennais : Habib Beye tient enfin le successeur de Kalimuendo

Habib Beye cherchait un nouveau buteur pour le Stade Rennais, capable de prendre la relève d’Arnaud Kalimuendo. Il l’a peut-être déjà trouvé en Esteban Lepaul. L’attaquant de 25 ans empile les buts avec une régularité déconcertante et s’impose comme la meilleure recrue offensive du mercato breton.

Stade Rennais : Lepaul, la nouvelle garantie but du Roazhon Park

Arrivé pour 13,5 millions d’euros en provenance d’Angers, Esteban Lepaul n’a pas mis longtemps à faire taire les sceptiques. Chargé de remplacer un Arnaud Kalimuendo parti à Nottingham Forest contre 30 M€, le nouveau numéro 9 rennais répond avec les chiffres : trois buts en cinq matchs de Ligue 1 sous ses nouvelles couleurs, quatre réalisations si l’on compte celle inscrite avec le SCO lors de la première journée.

Buteur décisif contre Le Havre (2-2), il confirme match après match son flair dans la surface. Mobile, disponible dans les petits espaces, il donne au jeu rennais une verticalité que le public avait perdue depuis le départ de son prédécesseur. L’Équipe lui a d’ailleurs attribué un solide 7/10, preuve que le garçon commence à faire consensus.

Embolo en retrait, Lepaul en patron

L’autre recrue offensive du Stade Rennais, Breel Embolo, vit une histoire tout autre. Certes, l’international suisse a débloqué son compteur face au HAC, mais son état de forme interroge toujours. Recruté pour 13 millions d’euros hors bonus, il reste encore loin du niveau attendu, en enchaînant des titularisations sans véritable impact.

Pendant ce temps, Lepaul s’installe dans le rôle de leader offensif sans sourciller. Avec 6 tirs cadrés sur 13 tentatives et près de 75 % de passes réussies, il combine efficacité et fiabilité. Surtout, il impressionne par son sérieux et sa mentalité irréprochable, ce qui plaît autant à ses coéquipiers qu’à son entraîneur Habib Beye.