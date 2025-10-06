OM : La grosse menace de Marseille au PSG !

L’OM ne se cache plus. Revenu en pleine lumière après sa victoire convaincante face au FC Metz, le club phocéen assume désormais ouvertement ses ambitions : faire vaciller le PSG. Et cette fois, les mots sont accompagnés d’actes.

OM : Marseille assume son statut de prétendant

Vainqueur à Metz, l’OM a envoyé un message clair au reste de la Ligue 1 : il faudra compter sur eux. Mieux encore, en revenant à une longueur du PSG, dont ils sont désormais dauphins, les hommes de Roberto De Zerbi ont symboliquement posé un drapeau sur le trône des Parisiens. Et ce n’est pas un hasard, mais le fruit d’une montée en puissance parfaitement maîtrisée.

Le mercato phocéen a redonné du souffle à l’effectif, les principes de jeu s’installent et la confiance déborde. « Pour l’instant De Zerbi fait mieux, mais avec mieux. Car l’équipe actuelle est beaucoup plus forte que celle de la saison dernière », analyse Stephen Brun sur RMC. Avant de prévenir : « C’est une équipe dangereuse qui peut faire la course avec le PSG. »

Le PSG en danger face à un OM métamorphosé ?

La saison passée, Marseille avait déjà annoncé vouloir rivaliser. Sans réussite, ni constance. Cette année, le décor semble bien différent. Le PSG doute, l’Olympique de Marseille carbure. Et surtout, les Marseillais ont déjà frappé fort : victoire face aux Parisiens le 22 septembre, jour du Ballon d’Or, comme pour rappeler que les grandes soirées leur appartiennent aussi.

Depuis, les Phocéens enchaînent les prestations solides. Le collectif vit bien, les circuits offensifs se multiplient et la défense se montre plus disciplinée que jamais. Reste une seule question : pourront-ils tenir ce rythme toute la saison ? Si oui, alors oui… Paris peut trembler. L’OM n’est plus un outsider. C’est une menace directe, déclarée, assumée. Et le classique risque bien de reprendre tout son sens.