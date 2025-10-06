Mercato AS Monaco : Adi Hütter bientôt limogé ?

Adi Hütter ne serait plus en odeur de sainteté à l’AS Monaco. Le tacticien monégasque pourrait bientôt perdre son poste.

Mercato AS Monaco : Adi Hütter sous pression sur le Rocher !

Rien ne va plus sur le Rocher. L’avenir du technicien de l’AS Monaco, Adi Hütter est sérieusement menacé à cause des résultats décevants en ce début de saison. Le nul concédé contre Nice (2-2) à domicile a été la goutte de trop. Les dirigeants monégasques perdent patience.

Privé de plusieurs cadres, l’AS Monaco est en difficulté. Mené 2-0, l’ASM a évité la défaite face aux Aiglons grâce à deux penalties transformés par Ansu Fati. Ce point maintient les Monégasques à la 5ᵉ place, trois longueurs derrière le PSG. La tension monte dans les couloirs du Rocher. Selon le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, la direction de l’AS Monaco aurait déjà ouvert la porte à d’autres pistes.

L’idée d’un changement sur le banc circule depuis quelques jours. Le club veut réagir avant que la situation ne s’enlise. La trêve internationale d’octobre pourrait marquer la fin de l’aventure Hütter. Il faut noter qu’en trois saisons, l’Autrichien a offert deux qualifications en C1. Mais aujourd’hui, il joue sa survie. S’il ne parvient pas à changer les choses dans un bref délai, il pourrait être poussé vers la sortie.