Ligue 1 : L’AS Monaco fait une annonce forte pour Paul Pogba

L’entraîneur de l’AS Monaco, Adi Hütter, a fait une forte annonce, ce vendredi après-midi, concernant les grands débuts de Paul Pogba en Ligue 1, cette saison.

En préparation physique depuis son arrivée cet été, Paul Pogba se rapproche sûrement d’un retour à la compétition. L’entraîneur de l’AS Monaco, Adi Hütter, a évoqué une possible apparition dès dimanche lors du derby face à l’OGC Nice, à l’occasion de la septième journée de Ligue 1.

Toutefois, le technicien autrichien mise plus pour une présence du milieu de terrain français après la trêve internationale. En effet, Hütter pense que l’international tricolore de 32 ans sera peut-être prêt pour le déplacement à Angers, le 18 octobre prochain.

« Tout le monde voit qu’il en fait de plus en plus avec l’équipe. Notre objectif était peut-être qu’il soit dans le groupe pour le match contre Nice, mais c’est un peu tôt », a expliqué l’ancien coach du Borussia Mönchengladbach ce vendredi. Paul Pogba devrait donc faire son retour après la trêve internationale.

« J’espère qu’il sera dans le groupe. Peut-être 10-15 minutes s’il peut encaisser des séances complètes », a ajouté le tacticien de 55 ans, soulignant l’importance d’évaluer le Champion du monde 2018 en conditions réelles avant de l’intégrer pleinement dans le rythme des matchs.

« Est-ce qu’il fait des séances entières ? Non pas encore. Je veux le voir en situation de match », a précisé Adi Hütter. « Il est intelligent dans le jeu, mais j’ai besoin de savoir comment il se sent tactiquement, ses mouvements, sa capacité de course, de puissance sur le terrain, dans le combat », a détaillé le mentor de l’AS Monaco.