Ligue 1 : L’AS Monaco annonce l’indisponibilité de Vanderson

Sorti en larmes face à Manchester City, mercredi soir, en Ligue des Champions, Vanderson, le latéral droit de l’AS Monaco, est désormais fixé sur sa blessure et la durée de son indisponibilité.

AS Monaco : Vanderson absent jusqu’à six semaines

Mercredi soir, au Stade Louis-II, l’AS Monaco a résisté à Manchester City (2-2), à l’occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Une rencontre de prestige qui a laissé des traces sur le Rocher.

Face aux hommes de Pep Guardiola, le défenseur monégasque Vanderson s’est blessé aux ischio-jambiers de la cuisse gauche, alors qu’une blessure au genou était redoutée. Sorti en larmes, l’international brésilien de 24 ans sera éloigné des terrains pendant de longues semaines. Selon son entraîneur Adi Hütter, l’ancien joueur de Porto Alegre sera absent autour de six semaines.

« On est malheureux pour lui. Il rate à nouveau sa convocation en équipe nationale. Donc il était très triste. Il sera absent plusieurs semaines, autour de six semaines », a notamment déclaré le technicien autrichien en conférence de presse ce vendredi après-midi.

Une nouvelle absence longue durée pour le club de la Principauté, dont l’infirmerie ne cesse de se remplir, puisque Denis Zakaria, Lukas Hradecky, Aleksandr Golovin, Aladji Bamba, Mohamed Camara, Christian Mawissa y sont depuis plusieurs semaines.