Stade Rennais : Bonne nouvelle pour Breel Embolo !

Soulagement pour Breel Embolo au Stade Rennais. Après plusieurs semaines de calvaire, le Suisse trouve le chemin des filets. Il pourrait rester à Rennes.

Stade Rennais : Fin du calvaire pour Breel Embolo !

Le jeune crack du Stade Rennais, Breel Embolo retrouve le sourire. Sur la pelouse du Havre, l’attaquant suisse a inscrit son premier but avec Rennes. Dix minutes seulement après le coup d’envoi, il a joué un sale tour au gardien adverse avec une frappe. Le public a cru à un doublé en seconde période, mais la VAR a annulé sa seconde réalisation pour une position de hors-jeu.

Breel Embolo est venu au Roazhon Park lors du dernier mercato estival en provenance de l’AS Monaco. Depuis le début de la saison, il est resté muet. Le Suisse a commencé par essuyer des critiques. Certains médias ont même indiqué qu’il pourrait être poussé vers la sortie lors du prochain mercato hivernal. Mais l’international suisse à faire taire ses détracteurs.

Embolo commence à justifier la confiance placée en lui. Il retrouve peu à peu sa forme et pourrait porter l’attaque du club breton lors des prochains matchs. Son but illustre bien ce que Rennes attend de lui : puissance, instinct et efficacité. Le match s’est finalement conclu sur un score de 2-2. Rennes a manqué de peu la victoire, mais Embolo a lancé sa saison. Et dans le vestiaire rennais, l’espoir renaît de voir le Suisse devenir l’un des piliers offensifs du club breton dans les prochaines semaines.