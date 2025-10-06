FLASH INFO : Un joyau français proche de signer avec l’ASSE

Après un mois de tractations et de mise à l’écart, les dirigeants de l’ASSE sont tout proches de conclure un deal important en interne. Une bonne nouvelle à venir pour les Verts.

Mercato ASSE : Bras de fer entre l’ASSE et un prodige

À 17 ans, Paul Eymard est considéré comme une grande promesse de l’AS Saint-Étienne. Le jeune milieu de terrain s’est entraîné à plusieurs reprises avec le groupe professionnel d’Eirik Horneland. Il était même attendu rapidement pour faire ses premiers pas en professionnel comme Djylian N’Guessan, qui est aussi de la génération 2008.

Cependant, la progression de Paul Eymard a été stoppée par sa situation contractuelle. En effet, le natif de Mbour a reçu des offres plus intéressantes que celle de l’ASSE venant de grands clubs européens, notamment Manchester United ou l’Inter Milan, pour signer son premier contrat professionnel.

En fin de contrat stagiaire le 30 juin 2026, Eymard n’a pas voulu poursuivre l’aventure dans le Forez, poussant ses dirigeants à le retirer du groupe professionnel et de la réserve de l’AS Saint-Etienne. Une fermeté qui semble avoir porté ses fruits puisque le joueur aurait finalement changé d’avis concernant son avenir.

Vers un accord imminent pour Paul Eymard

En effet, selon les informations du site Peuple Vert, « Paul Eymard a toujours affiché sa volonté de signer à l’ASSE. Attaché au club qui l’a formé, il n’a jamais cédé aux sirènes financières venues de l’étranger. » Il a retrouvé le groupe réserve et participe à nouveau aux matchs officiels, montrant sa motivation intacte.

Mieux, Eymard a été récemment convoqué à une séance avec les professionnels, un pas important vers un contrat pro. Une tendance confirmée par le portail spécialisé : « symboliquement, ce retour dans le groupe pro pourrait bien être l’élément déclencheur d’un accord. Le joueur veut signer, le club veut le garder : reste désormais à trouver un terrain d’entente avec son entourage. »

Les dirigeants stéphanois souhaitent à présent parvenir rapidement à un accord et finaliser l’aspect financier de cette affaire afin que l’entraîneur Eirik Horneland puisse intégrer définitivement Paul Eymard en Ligue 2 cette saison.