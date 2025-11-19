OM : Longoria allume les détracteurs, son message choc aux supporters

Pablo Longoria tente de restaurer confiance et sérénité à l’OM après des semaines agitées malgré une dernière victoire contre Brest. Le président marseillais, sous pression mais déterminé, a choisi de répondre frontalement aux critiques avec un message puissant adressé aux supporters sur LinkedIn.

OM : Longoria, un président qui revendique la vision et le long terme

Pablo Longoria a pris la plume pour réaffirmer la direction et l’identité du club. En visitant le futur siège de l’OM, encore en chantier, il dit avoir ressenti une évidence : « Hier (lundi), j’ai marché dans les couloirs encore vides de notre futur siège social, en plein cœur de Marseille. (…) Une conviction s’est imposée : l’OM avance avec clarté et vision ». Pour le président marseillais, ce déménagement n’a rien d’un simple changement d’adresse.

Lire aussi : Mercato OM : Longoria va signer un joli coup à 20 M€

À voir

ASSE : Une décision officielle tombe pour Saint-Etienne !

Il y voit une pierre angulaire du futur du club : « Ce nouveau siège (…) c’est une étape structurante vers le club que nous voulons être : un OM moderne, organisé, aligné sur les standards européens et fidèle à son identité ». Longoria insiste même sur l’importance d’un OM « ancré dans Marseille, ouvert vers l’avenir » et capable de déléguer le sportif au Centre RLD tout en installant « un pôle média plus solide, plus puissant, plus digital ».

Longoria contre “l’environnement toxique” : un appel à l’unité

Après avoir posé le décor, Pablo Longoria attaque frontalement ce qu’il appelle un climat délétère autour du club. « Nous savons aussi que, depuis longtemps, un certain environnement autour du club se nourrit de la division, de la polémique et de l’exagération, en transformant chaque détail en conflit. » Le président fixe alors un cap clair : « Nous choisissons une autre voie : celle de la sérénité, du professionnalisme et de la construction. »

Le dirigeant espagnol appelle les supporters à refuser la réaction à chaud, au profit d’une stabilité indispensable pour viser haut. « Dans un club qui vise la Champions League, l’essentiel est clair : stabilité, méthode, calme, concentration et excellence dans chaque décision », a-t-il écrit. Il poursuit en martelant les fondations choisies pour cette saison : « Cette saison, nous nous appuyons sur trois bases simples : leadership, positivité et enthousiasme. »

“Rien de l’extérieur ne peut nous déstabiliser” : le message final

Pour Longoria, l’Olympique de Marseille possède tout le talent nécessaire, sur le terrain comme en dehors. Il assure que la condition de la réussite est simple : rester soudés. « Et si nous avançons unis, rien de l’extérieur ne peut nous déstabiliser », a-t-il indiqué. Son message se conclut comme une profession de foi : « Un club se construit avec du temps, de la cohérence et une vision qui ne dépend pas des émotions du moment. (…) Le chemin est long. (…) Mais nous avançons dans la bonne direction. Et nous avançons ensemble. »

Lire aussi sur Longoria :

Secousse à l’OM : Pablo Longoria valide un départ inattendu

OM : Échanges secrets entre Longoria et un coach dévoilés

À voir

Stade Rennais : Mauvaise nouvelle pour le SRFC avant Monaco

Mercato OM : Longoria négocie avec un Champion du Monde !