ASSE : Une décision officielle tombe pour Saint-Etienne !

La Ligue a tranché : l’ASSE connaît désormais la date et l’horaire de sa première réception de l’année 2026. Une programmation tardive, presque insolente, qui ajoute déjà un soupçon de dramaturgie à un choc régional toujours électrique face à Clermont.

ASSE : Un retour au Chaudron sous un horaire inédit

Après avoir lancé son année 2026 sur la pelouse du Mans, l’ASSE retrouvera enfin Geoffroy-Guichard deux semaines plus tard. Et pas à n’importe quelle heure : les Verts recevront Clermont le samedi 17 janvier à 20h55, un créneau aussi rare qu’audacieux pour une rencontre de Ligue 2. Une décision officielle qui offre à ce match un parfum de prime time, preuve que l’affiche ne laisse personne indifférent.

Pour les supporters, c’est déjà un rendez-vous entouré d’un halo de nostalgie et de promesses. Car cette affiche a souvent produit du spectacle, parfois même des scénarios à faire pâlir les plus solides cardiaques du Forez.

ASSE–Clermont, une affiche qui bascule toujours

Difficile de parler de ce duel sans évoquer quelques souvenirs renversants. À l’aller, en septembre, les Verts avaient déjà retourné la situation à Gabriel-Montpied grâce à Boakye puis Stassin. Un comeback dans la lignée d’autres exploits stéphanois face aux Auvergnats.

À voir

Stade Rennais : Mauvaise nouvelle pour le SRFC avant Monaco

Lire aussi : CdF : ASSE-Ecotay Moingt finalement à Geoffroy-Guichard

Ces quinze dernières années n’ont pourtant offert que deux réceptions de Clermont à Geoffroy-Guichard, dont une en Coupe de France lors de la saison 2010-2011. Les confrontations en championnat, elles, ont fait tomber des légendes : Krasso puis Sow avaient notamment arraché un succès fou en 2021-2022, alors que Saint-Etienne, lanterne rouge, semblait promise au naufrage.

Cette saison encore, les Verts ont confirmé leur ADN de revenants en s’imposant 2-1 à Clermont après avoir été menés. De quoi donner un supplément de tension à cette affiche de janvier, désormais officiellement fixée… et déjà attendue comme un tournant.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato : La future destination de Lucas Stassin connue

À voir

PSG : Luis Enrique prend une décision radicale !

L’ASSE félicite Florian Tardieu, le joueur du mois d’octobre

Mercato ASSE : Révélations sur un gros transfert repoussé