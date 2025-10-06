RC Strasbourg : La tension monte d’un cran !

Le bras de fer se poursuit entre les supporters et la direction du RC Strasbourg. La tension devient encore palpable après le retrait d’une banderole des groupes de supporters.

RC Strasbourg : la colère ne retombe pas !

Ça chauffe encore au RC Strasbourg. Les groupes de supporters sont en froid avec les dirigeants du club. La victoire éclatante des Alsaciens contre Angers (5-0) n’a pas apaisé les esprits. Dans les tribunes de la Meinau, la tension reste vive. Les Ultras Boys 90 dénoncent le retrait d’une banderole « BlueCo out », autorisée à l’entrée mais retirée en plein match. Pour le groupe, c’est une « atteinte à la liberté d’expression ». Ils assurent que leur message respectait le règlement intérieur et qu’il avait été déployé « calmement et sans provocation ».

Les supporters sont contre la présence du groupe BlueCo, propriétaire du RC Strasbourg et de Chelsea. Ils refusent cette multipropriété, qu’ils jugent contraire à l’identité du club. Et depuis plusieurs semaines, le conflit se poursuit. La direction, elle, tente de reprendre la main : plus de contrôles, moins de banderoles. Mais ces mesures, loin de calmer la situation, provoquent l’ire des supporters.

Il faut noter qu’avant le choc entre le RC Strasbourg et l’OM pour le compte de la 6e journée, les dirigeants alsaciens et le technicien du club, Liam Rosenior, ont appelé au calme. Mais la tension monte encore. « Je respecte leur opinion, je sais qu’ils aiment le club plus que personne. C’est une décision de passion et d’amour. La seule chose que je demande, c’est que tous les autres supporters chantent et nous encouragent. On en aura besoin. Les Ultras sont libres de revendiquer ce qu’ils veulent, mais j’en appelle au reste du stade. », avait déclaré le coach avant la rencontre face à Marseille.