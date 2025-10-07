FC Nantes : Pluie de bonnes nouvelles pour Luis Castro !

FC Nantes : Plusieurs renforts avant le LOSC !

Le FC Nantes attend le LOSC le dimanche 19 octobre pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Les Canaris visent une deuxième victoire cette saison pour respirer. Sous les ordres du technicien portugais, Luis Castro, les Canaris souffrent. Une seule victoire, arrachée fin août contre Auxerre (1-0).

Depuis, plus de victoire. Défaite à Nice (1-0), nuls face à Rennes et Toulouse (2-2), puis Brest (0-0). Six petits points sur vingt possibles. Trop peu. Et face au LOSC, il faudra sortir les muscles pour espérer un bon résultat. Mais les voyants sont au vert pour les Canaris avant cette affiche face aux Dogues.

Francis Coquelin, remis, devrait retrouver sa place au milieu. Johann Lepenant, touché au tibia face à Toulouse, revient lui aussi. Tylel Tati, gêné aux adducteurs, sera disponible. Trois renforts majeurs pour le FC Nantes. Luis Castro sait qu’il joue gros. Face aux hommes de Bruno Genesio, ses joueurs devront montrer un autre visage. Et avec un effectif au complet, ils pourront tenir tête aux Lillois.