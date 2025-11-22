Mercato FC Nantes : Un gros transfert se précise !

Le jeune crack du FC Nantes, Tylel Tati veut claquer la porte lors du prochain mercato hivernal. Sa prochaine destination est connue.

Mercato FC Nantes : Tylel Tati sur le départ cet hiver ?

Tylel Tati croule sous les offres après un début de saison canon avec le FC Nantes. À 17 ans, le jeune crack brille déjà. Première saison pro, et pourtant il met tout le monde d’accord. Onze titularisations en douze matchs. Sans hésiter, Luis Castro l’a installé dans son onze. Le jeune défenseur devient donc indispensable à l’équipe.

L’Europe le suit. Le PSG l’a repéré. Le Barça aussi. Le Real Madrid pareil. Arsenal, Liverpool, Manchester United : même intérêt. Puis viennent trois autres géants. Le Bayern Munich se manifeste. La Juventus et l’AC Milan emboîtent le pas. Trois clubs qui suivent la progression de la pépite et envisagent de dégainer une offre cet hiver. La pression monte et le FC Nantes réagit. Le club fixe enfin un prix : 50 M€ minimum au vu du talent du joueur et de la concurrence. Le contrat court jusqu’en 2028.

À voir

Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée d’un serial buteur !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita déniche un phénomène ukrainien !

Tylel Tati, lui, aurait pris une décision concernant sa prochaine destination. Il veut changer d’air lors du prochain mercato hivernal. Il aurait demandé à son agent d’ouvrir une discussion avec le patron du FCN, Waldemar Kita pour trouver un accord avec le PSG. Selon PSGInside_Actu, l’entourage du joueur travaille sur un éventuel transfert au Paris SG. Les dirigeants nantais vont bientôt trancher.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Accord bouclé pour Nuredini ?

Mercato FC Nantes : Andrada proche de signer ?

À voir

PSG – Havre : Luis Enrique dribble tout le monde, le groupe

FC Nantes vs FC Lorient : Une pluie d’absences au FCN et FCL