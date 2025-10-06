Mercato FC Nantes : Direction la Suisse pour cet indésirable !

Un indésirable du FC Nantes a pris la direction de la Suisse et a rejoint son nouveau club. Tout est bouclé.

Mercato FC Nantes : Florent Mollet rebondit à Lausanne !

Florent Mollet a trouvé un nouveau point de chute après son départ du FC Nantes en juin dernier. Le milieu de terrain s’est engagé avec le FC Lausanne-Sport en Suisse. Il n’a pas pu prolonger son bail puisqu’il n’entrait plus dans les plans des pensionnaires de la Beaujoire. Le nouvel entraîneur, Luis Castro ne comptait pas non plus sur lui.

Arrivé en janvier 2023 pour apporter de tonus à l’entrejeu du FC Nantes, Florent Mollet n’a pas pleinement convaincu. Blessures, irrégularité, performances moins solides, son départ libre n’a surpris personne. Durant le mercato estival, il n’a pas trouvé un nouveau club. Mais un prétendant s’est finalement positionné et l’a accueilli. Deux semaines d’essai ont suffi. Sérieux, impliqué, précis, Mollet a convaincu le staff suisse.

Le club vaudois a officialisé sa signature pour un an, avec une saison supplémentaire en option. Il portera le numéro 91. Formé à Dijon, passé par Metz, Montpellier, Schalke 04 et Nantes, Mollet a de l’expérience et pourrait s’imposer dans le championnat suisse. Il retrouve là-bas plusieurs compatriotes tels que Kévin Mouanga, Morgan Poaty, Hamza Abdallah et autres.