PSG – Havre : Luis Enrique dribble tout le monde, le groupe

Découvrez le groupe retenu par Luis Enrique avant le match de la 13e journée de Ligue 1 entre le PSG et Le Havre AC ce samedi, à 21h05. L’entraîneur parisien a dribblé tout le monde dans ses choix.

Attendu, Ousmane Dembélé absent pour PSG – Havre

Mis sous pression par l’OM après sa démonstration de force à Nice (5-1), vendredi soir, en ouverture de la treizième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est obligé de gagner contre Le Havre AC ce samedi soir pour retrouver son fauteuil de leader. Quelques heures avant cette rencontre, Luis Enrique a dévoilé un groupe de 22 joueurs.

Un temps pressenti pour être présent, Ousmane Dembélé n’est pas convoqué. Touché au mollet contre le Bayern Munich le 4 novembre dernier, l’attaquant de 28 ans a fait son retour à l’entraînement collectif vendredi, mais a été jugé trop court pour figurer dans le groupe qui va affronter les hommes de Didier Digard ce soir au Parc des Princes.

À voir

Coup de tonnerre au FC Nantes : Luis Castro limogé à « 99% »

Lui aussi blessé au genou contre le leader de la Bundesliga, le latéral gauche portugais Nuno Mendes, de retour à l’entraînement collectif depuis deux jours, est bien présent pour ce match. Tout comme le défenseur central Willian Pacho, revenu tardivement de sélection et qui ne s’était pas entraîné hier. L’entraîneur du PSG a aussi décidé d’appeler le jeune David Boly, alors que Quentin Ndjantou, qui s’est fait une place avec l’équipe A ces dernières semaines, est également présent.

Le groupe du Paris SG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Mendes, Boly, Pacho

Milieux : Ruiz, Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery, Ndjantou, Neves

À voir

Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée d’un serial buteur !

Attaquants : Kvaratskhelia, Ramos, Lee, Barcola, Mbaye.