Mercato PSG : Une offre arrive pour un joyau du Paris SG

Un cador européen cible un chouchou du PSG en vue du prochain mercato estival. Le Paris SG n’est pas vendeur.

Mercato PSG : le Real Madrid lorgne une pépite du Paris SG

Le Real Madrid prépare un gros coup au PSG en vue du prochain mercato estival. Le jeune crack Désiré Doué attise les convoitises après une saison solide et fructueuse. Un an après son arrivée au Paris SG pour 50 millions d’euros, Désiré Doué a changé de dimension. Éblouissant sous le maillot parisien, champion d’Europe et désormais international tricolore, le jeune ailier s’est imposé comme l’un des joyaux du club.

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2029, Doué traverse ces dernières semaines des difficultés notamment à cause des pépins physiques. Il avait contracté une grave blessure lors du dernier rassemblement international avec l’Équipe de France. Sa blessure avait provoqué l’ire des dirigeants parisiens et ils ont vertement critiqué la gestion du joueur par le sélectionneur Didier Deschamps. Son retour à la compétition est attendu d’ici deux semaines.

En Espagne, les échos se multiplient. Le Real Madrid suit de très près le prodige formé à Rennes. Selon Fichajes, les Merengues apprécient son profil. Une offre pourrait être déposée sur la table des pensionnaires du Parc des Princes los du prochain mercato estival. Au Real Madrid, il va retrouver plusieurs compatriotes comme Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga. Mais à Paris, la réponse semble déjà connue. Luis Enrique ne compte pas s’en séparer. Le jeune crack entre pleinement dans les plans du technicien espagnol.