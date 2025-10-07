SRFC : Habib Beye fragilisé, Seko Fofana et Brice Samba veulent sa peau

La situation d’Habib Beye se dégrade au Stade Rennais (SRFC), où Seko Fofana et Brice Samba voudraient le faire éjecter avant le mercato hivernal. La cause de ce désamour entre l’ancien Marseillais et ces deux joueurs remonte à un choix controversé à Lens.

SRFC : Habib Beye, le mal est dans son vestiaire

Avec sa 10e place au classement de Ligue 1, le Stade Rennais ne fait pas vraiment rêver en ce début de saison. Habib Beye n’arrive pas à positionner son équipe dans le Top 5 au classement pour espérer arracher en fin de saison l’impérative place européenne ciblée par le club. Le conflit ouvert entre lui et ses cadres, Seko Fofana et Brice Samba, ne devrait pas l’aider davantage.

En effet, RMC Sport rapporte qu’il souffle un gros froid entre le coach Habib Beye, Seko Fofana et Brice Samba. Les deux joueurs du RC Lens se seraient aventurés dans le vestiaire lensois à la fin du match (0-0) du 28 septembre dernier. Même si l’idée de ces deux joueurs était de se montrer chaleureux avec leurs anciens coéquipiers, cette escapade non autorisée aurait froissé le coach.

Le facteur aggravant de cette visite dans le vestiaire lensois porterait sur les commentaires déplaisants de Seko Fofana et Brice Samba sur les choix d’Habib Beye, une attitude qui a créé un grand froid entre le coach et ces deux joueurs. Depuis lors, une petite guerre d’influence se serait instaurée au club, où les deux joueurs seraient dans des manœuvres pour pousser vers la sortie leur entraîneur.

Le Stade Rennais n’est certes que 10e au classement de Ligue 1, mais le championnat n’est qu’à sa 7e journée. Il est donc assez tôt pour les dirigeants du SRFC de prendre une décision sur l’avenir de leur entraîneur, puisque l’équipe du SRFC n’est qu’à 5 points du deuxième au classement de Ligue 1.

Cependant, la fronde de Seko Fofana et Brice Samba, si elle n’est pas vite contenue, pourrait se répandre à d’autres joueurs et, à terme, rendre infernale la vie dans le vestiaire. En pareille situation, l’avenir d’Habib Beye serait véritablement compromis, comme semble le craindre Daniel Riolo.