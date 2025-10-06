Coup de tonnerre: Le SRFC a pris sa décision pour Habib Beye

Nommé le 30 janvier 2025, Habib Beye pourrait ne pas aller au terme de son contrat avec le Stade Rennais, soit le 30 juin 2026. Le club breton songerait au licenciement de son entraîneur. Explications.

Mercato Stade Rennais : Habib Beye se sent menacé

Malgré un mercato estival dense avec un effectif à même de jouer les premiers rôles en Ligue 1, Habib Beye déçoit en ce début de saison puisque son Stade Rennais occupe une triste dixième place au classement du championnat. Avec seulement 10 points en 7 journées, le SRFC peine à convaincre dans le jeu. Ce dimanche, les Rouge et Noir ont notamment concédé un match nul très frustrant face au Havre AC (2-2), après avoir mené (2-0) en moins de trente minutes de jeu.

Et selon les dernières informations de RMC Sport, la direction du Stade Rennais commencerait à se poser des questions concernant l’avenir du technicien sénégalais, qui se sait menacé. En effet, après le match contre les Havrais, Habib Beye a clairement affiché sa préoccupation face à la situation de son équipe.

« Enervé ? Je ne sais même pas. C’est juste difficile à accepter. C’est insuffisant. Ça fait cinq matches qu’on n’a pas perdus, mais la réalité, c’est qu’on ne gagne pas non plus. (…) Et les matches nuls ne font pas avancer. Forcément, il y a du doute qui s’installe dans ces situations où on mène, peut-être qu’on est un petit peu dans la crainte.

Ça passe aussi peut-être par l’apprentissage d’une équipe qui a de jeunes joueurs. (…) Peut-être qu’on doit grandir aussi dans ces moments-là. Tout le monde va le vivre comme une défaite, et ça, je le comprends », a déclaré l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille.

Avant le nul concédé sur la pelouse du Havre AC dimanche, l’entraîneur breton s’était notamment étonné du regard négatif porté par les observateurs sur le début de saison du SRFC. Mais Habib Beye a visiblement fini par redescendre sur terre après le voyage au Stade Océane.

Selon les informations du portail Le Quotidien du Sport, « Loïc Désiré (directeur sportif) et d’Arnaud Pouille (président exécutif), auraient fait une approche de Thiago Motta, qu’ils aimeraient attirer en Bretagne. L’ancien joueur du PSG, qui a qualifié Bologne pour la Ligue des Champions, est aujourd’hui libre, après une expérience malheureuse à la Juventus, qui s’est terminée en cours de saison.

L’Italien connait bien la Ligue 1, pour avoir joué au PSG entre 2012 et 2018 et s’appuie sur une philosophie de jeu de possession, agréable et efficace. L’ancien Parisien est aussi reconnu pour ses ambitions tactiques et sa gestion humaine de l’effectif. Des notions importantes très appréciées par le bord rennais. »