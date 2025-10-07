Mercato : l’OL et Man City négocient un gros deal !

La direction de l’OL fait des yeux doux à un jeune crack de Manchester City en vue du mercato hivernal en 2026. Les négociations sont en bonne voie.

Mercato OL : Un crack de Manchester City en approche !

La direction de l’OL négocie déjà un transfert en Angleterre pour le prochain mercato hivernal. Le club rhodanien cherche des pépites à moindre coût pour combler les vides laissés par certains cadres lors du dernier mercato estival. Les Gones ciblent Nico O’Reilly, milieu offensif anglais de 20 ans appartenant à Manchester City.

Talentueux, intelligent dans le jeu, il séduit déjà Pep Guardiola, mais reste bloqué par la concurrence à City. Son objectif est de trouver du temps de jeu ailleurs. Lyon lui tend la main. Le club lui offrirait des minutes, de la responsabilité et un environnement propice à sa progression. Manchester City, de son côté, n’envisage pas de s’en séparer définitivement. Un prêt est privilégié : une formule souple, avantageuse pour tous.

Chelsea et le Bayer Leverkusen sont aussi à l’affût, mais l’OL semble être le favori pour accueillir le joueur. Les deux formations entretiennent de bonnes relations. L’Olympique Lyonnais et Manchester City n’ont pas encore bouclé le deal. Les négociations se poursuivent. Pour O’Reilly, ce serait l’occasion de montrer son talent, avant de retrouver City plus armé et plus confiant.