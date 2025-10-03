OL : C’est confirmé, Paulo Fonseca tient une pépite en main

Paulo Fonseca ne s’est pas trompé. L’entraîneur de l’OL a formellement confirmé qu’il tenait une nouvelle pépite entre les mains. Elle se nomme Mathys De Carvalho.

OL : Paulo Fonseca s’enflamme pour Mathys De Carvalho

A l’Olympique Lyonnais, il y a les internationaux, les recrues intéressantes sur le papier. Mais les jeunes joueurs ont aussi gagné la confiance de Paulo Fonseca. L’entraîneur lyonnais a pioché dans la réserve pour renforcer son groupe. C’est le cas notamment de Khalis Merah. Mais il n’est pas le seul.

Paulo Fonseca a récemment mis en lumière un autre talent issu du centre formation de l’OL. Il est question Mathys De Carvalho. Le jeune milieu de terrain a brillé lors de ses deux premières apparitions avec les pros. Si bien que le technicien portugais ne tarit pas d’éloges à son égard.

Il est convaincu que son jeune prodige possède des qualités essentielles, qui s’alignent parfaitement avec sa philosophie de jeu. « C’est un joueur qui a beaucoup progressé. Il est agressif défensivement, mais c’est aussi un jeune joueur courageux, et j’aime beaucoup ça chez lui », a-t-il confirmé en conférence de presse.

Ses éventuels prétendants sont prévenus

Mathys De Carvalho s’impose comme l’une des révélations du début de saison des Gones. Sa première titularisation en Ligue Europa contre Utrecht a mis en évidence sa maturité précoce et son sang-froid dans l’entrejeu. Ce n’est pas le fruit du hasard s’il a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2028 à Lyon.

C’est la preuve de la confiance que le club lui accorde. Cette prolongation est aussi un moyen de dissuader d’éventuels prétendants. Son ascension rapide et les mots forts de Paulo Fonseca confirment que l’OL tient en main une nouvelle pépite, destinée à à un plus grand rôle majeur.