Mercato : L’AS Monaco a trouvé son nouvel entraîneur !

Adi Hütter est en danger à l’AS Monaco. Son remplaçant arrive. Les négociations seraient en cours.

L’AS Monaco traverse une période difficile. Les mauvais résultats et un vestiaire en perte de repères poussent la direction à envisager un changement sur le banc. L’actuel tacticien Adi Hütter devrait bientôt quitter le banc. Le nul contre Nice (2-2) a servi de déclencheur. Trop de signaux faibles, trop d’occasions manquées.

Depuis le début de saison, rien ne prend. Hütter, pourtant sous contrat jusqu’en 2027, peine à convaincre. Son discours ne passe plus, ses choix ne portent plus de fruits. Le départ du technicien autrichien approche. Après la défaite face à Manchester City, Hütter avait tenté de défendre son travail, parlant de progrès invisibles. Mais réalité est toute autre.

Le club de la Principauté veut un nouveau souffle, vite. Edin Terzic serait le favori pour conduire l’équipe. Libre depuis son départ de Dortmund en juin 2024, il séduit par son profil : jeune (42 ans), expérimenté, finaliste de Ligue des champions. Son nom circule sur le Rocher ces dernières heures. D’autres options existent, mais Monaco cherche avant tout un chef, un moteur, un homme capable de rallumer la flamme.

