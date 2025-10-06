AS Monaco : le successeur d’Adi Hütter déjà trouvé ?

Adi Hütter serait désormais sur un siège éjectable à l’AS Monaco. Plusieurs prétendants se positionnent pour le remplacer.

AS Monaco : Adi Hütter sous pression !

Les dirigeants de l’AS Monaco veulent du changement sur le banc de l’équipe. Le club du Rocher, insatisfait du début de saison d’Adi Hütter, cherche déjà son successeur. Selon Fabrizio Romano, plusieurs pistes sont à l’étude. Une décision pourrait tomber dès la trêve internationale d’octobre. Top Mercato avance cinq candidats crédibles.

Thiago Motta, d’abord. Libre depuis son départ de la Juventus, l’ancien milieu du PSG connaît bien la Ligue 1 et parle français. Sa rigueur et sa philosophie de jeu séduisent, d’autant qu’il rêve d’un club qui dispute une compétition européenne notamment la Ligue des champions.

Laurent Blanc, ensuite. Tout juste libéré par Al-Ittihad, qu’il a mené au titre en championnat saoudien, le technicien de 59 ans a l’expérience du haut niveau français, lui qui a dirigé Bordeaux, Paris et Lyon. Son profil rassure, et il pourrait devenir le prochain entraîneur du club de la Principauté. Graham Potter, autre option sérieuse. Recalé récemment par West Ham, l’Anglais reste respecté pour son travail à Brighton. Monaco lui offrirait un bon cadre de travail et la découverte d’un nouveau championnat.

Xavi Hernandez, aussi. L’ancien coach du Barça observe attentivement la Ligue 1. Enfin, Edin Terzic. Après six années au Borussia Dortmund, ponctuées d’une finale de Ligue des champions, l’Allemand de 42 ans veut un nouveau club.