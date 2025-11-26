Mercato OM : Une signature devient urgente après Newcastle

Suite à la victoire de l’OM face à Newcastle (2-1), un appel est lancé aux dirigeants phocéens. Le transfert définitif d’Arthur Vermeeren est réclamé.

Mercato : Arthur Vermeeren brille à l’OM, son transfert définitif est exigé

L’Olympique de Marseille a renversé Newcastle United (2-1) ce mardi soir en Ligue des champions. Ce succès représente un tournant dans la saison des Olympiens. Cela leur a permis de sortir de la zone d’élimination. Les hommes de Roberto De Zerbi peuvent désormais rêver d’une qualification pour le prochain tour.

Lire aussi : OM Mercato : Un milieu du Real Madrid espéré à Marseille

À voir

Ligue 2 : L’ASSE jalousée par ses concurrents

Au cœur de ce succès, la prestation d’Arthur Vermeeren a encore choqué de nombreux observateurs. À commencer par Eric Di Meco. L’ancien défenseur, devenu consultant sportif sur RMC Sport, a vanté ses mérites. Il estime que le milieu prêté par le RB Lepzig devrait être un titulaire indiscutable à l’OM. Tant il brille à chaque apparition sous le maillot phocéen.

Eric Di Meco interpelle les dirigeants de Marseille

Arthur Vermeeren l’a prouvé ce mardi soir face à Newcastle. Cette nouvelle performance soulève des questions sur son avenir à l’OM. Une option d’achat de 20 millions d’euros est incluse dans son contrat. Cette clause sera-t-elle levée par Marseille ? Eric Di Meco estime qu’il n’y a pas de temps à perdre.

Il exhorte les dirigeants marseillais, Pablo Longoria et Medhi Benatia, à vite boucler son transfert définitif. « Celui-là, il va vite falloir le bloquer », a-t-il réclamé. Reste à savoir quelle sera la réaction de la direction de l’OM. Pour le moment, rien n’est encore décidé dans ce dossier.

Lire la suite sur l’OM :

OM-Newcastle : De Zerbi crée la surprise et l’assume

OM-Newcastle : Aubameyang libère Marseille dans un match fou

À voir

PSG-Tottenham : Luis Enrique change son attaque, la compo !

OM : Aubameyang s’enflamme pour Bakola, après Newcastle