PSG-Tottenham : Luis Enrique change son attaque, la compo !

Le PSG tentera de renouer avec le succès ce mercredi face à Tottenham en Ligue des Champions. Luis Enrique a prévu quelques changements en attaque pour ce choc.

PSG : Luis Enrique revoit ses plans contre Tottenham

Le Paris Saint-Germain à un important défi à relever ce soir en Ligue des champions. Les Parisiens devront battre Tottenham en vue d’une qualification directe pour les huitièmes de finale. L’enjeu est donc de taille pour Luis Enrique et ses hommes.

L’entraîneur du PSG devra cependant composer avec un effectif décimé par les blessures. Ousmane Dembélé a certes fait son retour. Mais Achraf Hakimi et Désiré Doué sont toujours à l’infirmerie. Le gardien de but Renato Marin manque aussi l’appel. Ces indisponibilités obligent Luis Enrique à revoir ses plans face aux Spurs.

Le technicien espagnol avait d’ailleurs profité du dernier match contre Le Havre (3-0) pour faire tourner et aligner un onze compétitif. Sa composition d’équipe pour la réception de Tottenham connaitra aussi quelques réajustements tactiques, notamment en attaque.

Senny Mayulu à place de Gonçalo Ramos

Le Paris Saint-Germain devrait aborder ce match dans son fameux 4-3-3. Lucas Chevalier sera bien sûr dans le but. Il sera protégé dans l’axe de la défense par Marquinhos et Pacho. Tandis que Zaïre-Emery évoluera probablement à droit, et Nuno Mendes à gauche.

Au milieu, Luis Enrique devrait faire confiance à son trio habituel. Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz sont logiquement pressentis pour animer ce secteur clé. L’attaque parisienne connaîtra en revanche une grosse surprise.

Gonçalo Ramos devrait céder sa place au jeune Senny Mayulu. Celui-ci sera sans doute entouré de Bradley Barcola à droite et de Khvicha Kvaratskhelia à gauche. Tandis que Kang-In Lee devrait débuter sur le banc de touche. Luis Enrique aurait décidé d’aligner le même trio offensif que celui face au Barça.

Le onze de départ probable du Paris SG

Gardien : Chevalier

Défenseurs : Zaïre-Emery, Marquinhos (cap), Pacho, Mendes

Milieux : Neves, Vitinha, Ruiz

Attaquants : Mayulu, Kvaratskhelia et Barcola

