Mercato RC Lens : Trois nouvelles signatures en cours au RCL

La direction du RC Lens ne perd pas le temps. à l’approche du mercato hivernal, les responsables se concentrent sur la prolongation de trois cadres, dont Wesley Saïd.

Mercato : Le RC Lens compte prolonger Wesley Saïd

Le RC Lens réalise une première partie de saison encourageante. Les hommes de Pierre Sage pointent actuellement à la 3e place de Ligue 1, tout juste derrière l’OM et le leader parisien. Ces performances poussent les dirigeants lensois à travailler sur le prochain mercato d’hiver.

Le nom du crack tunisien Anissa Saidi circule avec insistance. Mais avant de boucler de nouvelles recrues, les responsables du RC Lens comptent boucler plusieurs signatures en interne. Ici Nord révèle en effet que les Sang et Or ont entrepris des démarches afin de prolonger Wesley Saïd.

L’avant-centre de 30 ans arrive en fin de contrat en juin. Ses performances (5 buts et 2 passes décisives), combinées à sa situation contractuelle, auraient même alerté Trabzonspor. Une menace qui pousse la direction du RCL à vite sécuriser l’avenir de l’ancien Rennais.

Des démarches en cours pour Adrien Thomasson et Malang Sarr

Deux autres cadres du RC Lens se trouvent dans ce cas de figure : Adrien Thomasson et Malang Sarr. Des démarches seraient aussi en cours en vue de prolonger leur contrat. Il reste à savoir si ces deux joueurs l’entendent de cette oreille. Les discussions devraient s’accélérer dans ce sens.

