OM : Coup dur pour De Zerbi en pleine trêve internationale

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, voit sa liste de blessés s’accroître. Il doit désormais gérer la blessure de l’attaquant Robinio Vaz. La durée de son indisponibilité n’est pas encore fixée.

OM : Roberto De Zerbi perd un jeune attaquant, Robinio Vaz est blessé

Roberto De Zerbi a reçu une mauvaise nouvelle. En plus de l’agression de Nayef Aguerd, l’effectif de l’Olympique de Marseille est miné par des blessures. Cela complique la préparation pour la reprise du championnat.

Geoffrey Kondogbia, Hamed Junior Traoré et Facundo Medina ne sont pas encore remis de leurs blessures. Et le dernier joueur à rejoindre l’infirmerie est le jeune Robinio Vaz. L’attaquant de 18 ans a quitté ses partenaires lors de la victoire face au FC Metz (3-0). Une douleur à la cuisse le faisait souffrir. De Zerbi n’a pas voulu prendre de risque. Il l’a remplacé à l’heure de jeu.

À voir

Mercato : L’AS Monaco a trouvé son nouvel entraîneur !

Lire aussi : OM : Une stratégie de De Zerbi fait sensation en Europe

Ce n’est cependant pas une simple mesure de précaution. La Minute OM indique que cette blessure est suffisamment sérieuse pour forcer Robinio Vaz à déclarer forfait pour le rassemblement de l’équipe de France U19. Le jeune Olympien ne rejoindra donc pas les Bleuets pour leurs prochains matchs contre la Suisse et les Pays-Bas.

Il ne rejoindra pas l’équipe de France U19

Robinio Vaz restera finalement à la Commanderie auprès du staff médical de l’OM durant cette trêve internationale. L’objectif est de réaliser des examens approfondis afin de déterminer la durée de son absence. Sa blessure s’ajoute à une liste déjà préoccupante pour l’entraîneur de l’OM.

Lire aussi : Alerte à l’OM : De Zerbi face à un nouveau casse-tête !

À voir

Mercato : Le PSG connaît déjà la réponse de Michael Olise !

En d’autres termes, Roberto De Zerbi devra gérer un casse-tête au sein de son équipe avant la reprise de la Ligue 1. Il craint sans doute de voir d’autres internationaux revenir avec des blessures durant cette pause d’octobre. L’OM affronte Le Havre le 18 octobre prochain.