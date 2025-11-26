OL : 2 défenseurs et 2 attaquants absents contre le Maccabi

Deux défenseurs et deux attaquant manquent à l’appel au sein du groupe de l’OL, face au Maccabi Tel Aviv en Ligue Europa, jeudi (21h) au TSC Arena.

OL : Mata, Kluivert, Ghezzal et Fofana absents en Serbie

L’OL comptait plusieurs joueurs certains pour affronter le Maccabi Tel Aviv, lors de la 5e journée d’Europa League. Paulo Fonseca s’est déplacé en Serbie avec un groupe de 20 joueurs, mais sans Clinton Mata (cuisse) et Ruben Kluivert en défense centrale.

En attaquant, Rachid Ghezzal et Malick Fofana sont également absents. Le premier est touché à l’ischio et a manqué le dernier match face à l’AJ Auxerre, tandis que le deuxième est en soins depuis fin octobre pour soigner une entorse à la cheville.

Greif finalement dans le groupe lyonnais, la pépite Hamdani aussi

Touché au genou lors de AJA-OL et incertain pour le match en coupe d’Europe, Dominik Greif est finalement apte. Suspendus en Ligue 1, Tyler Morton et Nicolas Tagliafico retrouvent la compétition. Les cadres, notamment Corentin Tolisso et Moussa Niakhaté, sont également du déplacement en Serbe où est délocalisé le match.

Lancé en Ligue 1, dimanche à Auxerre, Adil Hamdani est encore convoqué. Il va découvrir la Ligue Europa à 16 ans et 10 mois, à la suite de Khalis Merah (18 ans), révélé cette saison à l’Olympique Lyonnais sous les ordres de Paulo Fonseca.

Le groupe de l’OL contre le Maccabi Tel Aviv :

Gardiens de but : R. Descamps, L. Diarra, D. Greif

Défenseurs : V. Abner, T. Barišić, Maitland-Niles. M. Niakhaté, N. Tagliafico

Milieux : De Carvalho, T. Gonçalves, K. Merah, T. Morton, T. Tessmann, C. Tolisso

Attaquants : G. Rodriguez, A. Hamdani, A. Karabec, E. Molebe, A. Moreira, A. Satriano, P. Sulc

