Mercato PSG : Accord conclu pour Zeki Celik ?

Les dirigeants du PSG visent le latéral turc, Zeki Celik pour le prochain mercato hivernal. Mais plusieurs points bloquent les négociations.

Le roc turc, Zeki Celik est sur la short-list du PSG pour le prochain mercato hivernal. Le latéral turc arrive en fin de contrat en juin prochain. Cette situation attire Paris, qui cherche une doublure fiable pour Achraf Hakimi. Sans remplaçant talentueux à ce poste, le club pense à l’ancien joueur du LOSC, performant avec l’AS Roma : 15 matchs, 1 but, 1 passe décisive.

Mais la situation se complique. D’après Team Talk, plusieurs clubs anglais s’invitent dans le dossier Zeki Celik. Manchester United, Liverpool et Chelsea ont déjà manifesté leur intérêt. Ils ont même ouvert des discussions avec l’entourage du joueur de 28 ans. Manchester City et Arsenal, eux, restent à l’affût. Aucune discussion avec l’entourage du joueur pour l’instant. Pour le PSG, ce mouvement anglais ressemble à un très mauvais signal.

Il y a également un autre point qui pourrait pousser Zeki Celik à refuser l’offre du Paris SG. Recruter un latéral à Paris est compliqué à cause de la rude concurrence au sein de l’équipe parisienne. Avec Nuno Mendes à gauche et Hakimi à droite, un nouvel arrivant doit cirer le banc. Zeki Celik acceptera-t-il de devenir la doublure du Marocain ? Le Turc n’a pas encore annoncé sa décision. À Rome, il a un bon temps de jeu. Il peut donc viser une place de n°1 ailleurs.

