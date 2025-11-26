OM-Newcastle : Une grosse polémique secoue Marseille !

L’OM a réalisé une belle performance ce mardi face à Newcastle. Cela n’a pas empêché les supporters anglais de dénoncer une gestion chaotique et des conditions déplorables à Marseille.

L’OM épinglé, les supporters de Newcastle dénonce un calvaire

L’Olympique de Marseille a renoué avec le succès en Ligue des champions. Les Olympiens se sont imposés face à Newcastle (2-1). Ils étaient menaient au score dès la 6e minute de jeu. Mais les hommes de Roberto De Zerbi ont su inverser la vapeur grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Ce succès permet à l’OM de rêver d’une qualification pour les barrages.

Cette soirée a cependant été entachée par de vives tensions dans les tribunes et aux abords du Vélodrome. Le média britannique Chronicle Live le confirme, les supporters de Newcastle ont multiplié les plaintes dénonçant le traitement qu’ils ont reçu à Marseille.

Certains témoignages font état d’utilisation de « gaz lacrymogènes et de matraques » de la part de la police. Environ 2200 supporters anglais ont t été retenus pendant plus d’une heure après la rencontre, avant d’être « entassés dans des rames de métro », indique la source.

La France est de nouveau sous le feu des critiques

Le compte Toon Polls sur X a décrit une gestion « chaotique » des fans anglais et « la plus mal gérée » jamais vue. Ces plaintes ne constituent pas un cas isolé en France. Il y a seulement trois semaines, le Bayern Munich avait déjà saisi l’UEFA pour des cas similaires.

Back at the hotel now. Think that was genuinely the most badly managed exit from a stadium I’ve ever been in.



Holding crowds too long is totally counter productive. People start getting frustrated. Then mass crowds all pushing to get ahead, Police whacking people (doing nothing… — Toon Polls (@ToonPolls) November 26, 2025

Le club allemand dénonçait des décisions inappropriées de la préfecture de police de Paris et une mauvaise gestion de ses supporters avant le match contre PSG. La polémique prend donc de l’ampleur à Marseille. Le directeur général de Newcastle, Jamie Reuben, a de son côté remercié les fans pour leur déplacement en dépit des « conditions difficiles ».

