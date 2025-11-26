Mercato PSG : Luis Campos vise un serial buteur à 50 M€

La direction du PSG fonce sur un prolifique attaquant en Allemagne en vue du prochain mercato hivernal. Les Allemands ont fixé le prix de leur joueur.

Mercato PSG : Luis Campos négocie un deal en Allemagne

Le PSG, confronté aux blessures répétées de Dembélé et de Désiré Doué, cherche de nouvelles gâchettes offensives sur le marché des transferts. De nouvelles pépites seront recrutées lors du prochain mercato hivernal pour apporter de vivacité en attaque. Un nom circule dans les bureaux du Camp des Loges ces dernières semaines.

Le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos aurait coché le nom de Serhou Guirassy, l’avant-centre du Borussia Dortmund. Selon Bild, l’intérêt parisien devient sérieux. L’ancien Rennais enchaîne les performances solides, marque, brille depuis plus d’un an. En Bundesliga, peu d’attaquants affichent une telle régularité, et beaucoup de clubs européens se bousculent déjà. Le Paris SG fait partie de ceux-là.

Le Borussia Dortmund, lui, a fixé le tarif pour sa pépite : c’est 50 millions d’euros. Pas moins. Une clause figure dans le contrat du joueur, et ce montant suffit pour le libérer. Le PSG, s’il veut avancer, devra donc s’aligner. Le joueur, lui, se dit heureux à Dortmund. Mais l’intérêt du PSG ne le laisse pas indifférent. Luis Campos suit l’affaire de près et pourrait accélérer dès que le marché s’ouvrira début 2026.

