Mercato : l’OM et l’OL s’arrachent un phénomène ivoirien !

L’OM et l’OL bougent les lignes pour s’attacher les services d’un jeune crack de Ligue 1 lors du prochain mercato hivernal. Le prix du joueur grimpe à cause de la rude concurrence.

Mercato : l’OM et l’OL traquent une pépite en Ligue 1

L’OM et l’OL se livrent une nouvelle bataille. Les deux clubs ciblent déjà le jeune crack belge, Mario Stroeykens en vue du mercato hivernal. Ces deux formations françaises se retrouvent sur la même piste en Ligue 1. Il s’agit de Yann Gboho. À Toulouse, l’ailier franco-ivoirien brille et attise les convoitises. L’hiver approche, et deux géants de Ligue 1 à savoir Lyon et Marseille se préparent à se livrer bataille pour lui.

Le tacticien marseillais, Roberto De Zerbi, séduit par son profil, pousse pour le recruter à l’OM. Malgré l’arrivée d’Igor Paixão cet été, le coach italien veut plus de vitesse, plus de vivacité sur les ailes. Mais la concurrence est rude. À Lyon, le nom de l’ailier franco-ivoirien circule depuis plusieurs mois. L’OL, qui avait ciblé Gboho l’été dernier, revient à la charge. Le départ annoncé de Malick Fofana rouvre la porte à un transfert attendu.

À 24 ans, Gboho voit sa cote grimper. Son contrat court jusqu’en 2027. Toulouse FC fixerait le prix au-delà de 11 millions d’euros. Transfermarkt, lui, le chiffre à 8 millions d’euros. L’Olympique de Mareillais et l’Olympique Lyonnais sont chauds pour l’accueillir.