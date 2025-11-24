Mercato RC Lens : Une offre tombe pour Wesley Saïd

Un club turc prépare un sale tour au RC Lens pour le prochain mercato hivernal. Wesley Saïd pourrait filer vers la Turquie.

Mercato RC Lens : Wesley Saïd dans le viseur d’un cador turc

Le RC Lens réalise un début de saison solide. Cette dynamique, Pierre Sage l’a installée dès son arrivée. Les Sang et Or livrent des performances XXL, gagnent des points et montent au classement. Trois victoires d’affilée. Six sur les sept dernières journées. Le Racing Club de Lens montre qu’il veut concurrencer l’OM et le PSG pour le titre en Ligue 1.

Certains guerriers du club artésien attisent alors des convoitises des grands clubs. Wesley Saïd est l’un des cracks suivis. L’attaquant de 30 ans, aligné à chaque match de Ligue 1 (13 sur 13), reste un élément que Pierre Sage utilise souvent. Il marque, il combine, il fait peur : 5 buts, 2 passes décisives. Selon le spécialiste du mercato, Ekrem Konur, Trabzonspor aimerait le recruter cet hiver. Le géant turc prépare déjà une offre pour le joueur.

Le départ de Saïd cet hiver est bien possible puisqu’il sera libre en juin prochain. Pour le club turc, l’affaire paraît idéale. Mais le RC Lens laissera-t-il filer Wesley Saïd ? Les dirigeants lensois négocient pour une prolongation de l’attaquant français. Le joueur entre pleinement dans les plans de la direction du RCL et du tacticien Pierre Sage. Mais il n’a pas encore donné son feu vert pour parapher un nouveau bail.

