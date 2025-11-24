INFO PSG : Achraf Hakimi dévoile la date de son retour !

Blessé après le vilain tacle de Luis Diaz lors de la défaite du PSG contre le Bayern Munich en Ligue des Champions le 4 novembre passé, Achraf Hakimi poursuit son travail pour revenir, au plus vite, sur les terrains. Le latéral droit marocain a donné une indication sur la date son come-back sur les terrains.

PSG : Achraf Hakimi vise la CAN avec le Maroc

Achraf Hakimi a donné des nouvelles rassurantes après sa récente blessure avec le Paris Saint-Germain. Interrogé dans le Canal Football Club dimanche soir, l’international marocain de 27 ans assure que l’inflammation a nettement diminué et qu’il travaille pour arriver prêt à la Coupe d’Afrique des Nations, qui prendra place dans son pays du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

« Ça va beaucoup mieux, l’inflammation a disparu, je n’ai plus mal. Je suis optimiste, je reste concentré et je travaille dur chaque jour pour être prêt à temps pour la Coupe d’Afrique des Nations », a déclaré Achraf Hakimi. La cheville d’Achraf Hakimi reste au centre de toutes les conversations, parce que la situation est doublement sensible : le PSG et Luis Enrique veulent récupérer son joueur en pleine possession de ses moyens, et le Maroc compte sur lui pour une CAN qui démarre en décembre.

L’inflammation a baissé, le natif de Madrid veut rassurer, mais cela n’efface pas l’incertitude sur une date exacte de retour. Une cheville, ce n’est jamais anodin pour un latéral dont tout repose sur les appuis, la réaction et les changements de rythme. C’est désormais une course contre la montre pour Achraf Hakimi.

Le vice-capitaine du PSG bien soigner sa blessure à la cheville, mais sans pour autant se presser et bâcler sa période de convalescence. Même s’il ne ressent plus de douleur, le numéro 2 des Rouge et Bleu ne devrait pas être opérationnel pour le début de la compétition à moins d’un énième retournement de situation.

