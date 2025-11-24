L’ASSE redevient une grande équipe, après Troyes et Nancy ?

L’ASSE n’est pas séduisante dans son jeu, mais elle a assuré ses victoires à Troyes et contre l’AS Nancy. Et cela déterminant dans la course vers la montée en Ligue 1.

Après ASSE-Nancy, Guillou : « Les grandes équipes savent gagner même sans briller »

Après la victoire contre Troyes (2-3) en Ligue 2, l’ASSE a poursuivi avec un deuxième succès contre l’AS Nancy (2-1), samedi. L’équipe l’Eirik Horneland n’a pas été flamboyante lors de ces matchs, notamment le premier, où elle n’a joué qu’une mi-temps, mais elle a réussi à empocher six précieux points en Ligue 2.

N’étant pas tout à fait satisfait du contenu du match des Verts face aux Nancéiens, Patrick Guillou se réjouit cependant de la série de victoires enclenchée. « Les grandes équipes savent gagner même sans briller », a-t-il souligné dans sa chronique dans le journal Le Progrès.

L’AS Saint-Etienne vers une 4e victoire consécutive

Si on y ajoute la victoire contre l’AS Quetigny, au 7e tour de la coupe de France, l’AS Saint-Etienne est sur une série de trois succès, toutes compétitions confondues. Une quatrième victoire est à sa portée, face à l’US Écotay-Moingt au 8e tour de la Coupe de France.

Cette prochaine rencontre des Stéphanois est prévue à Geoffroy-Guichard, le samedi 29 novembre (20h30). Un derby ligérien annoncé comme la fête du football dans « Le Chaudron ».

