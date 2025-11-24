Mercato FC Nantes : Kita traque Bogdan !

Les recruteurs du FC Nantes envisagent de passer à l’attaque pour Bogdan Popov lors du prochain mercato hivernal. L’attaquant ukrainien est aussi sur les tablettes d’un géant de Serie A.

Mercato FC Nantes : Bogdan Popov va-t-il venir à Nantes cet hiver ?

Le FC Nantes dégote une pépite en Serie B. Dans ce championnat, un jeune buteur ukrainien empile les buts. Il s’agit de Bogdan Popov. À 18 ans, l’attaquant suscite vraiment l’intérêt de la direction nantaise, qui cherche, pour cet hiver, un joueur capable de marquer régulièrement et d’aider l’équipe à se maintenir dans la l’élite à la fin de cette campagne.

Les dirigeants veulent déloger cette pépite ukrainienne parce que les Jaunes et Verts ont besoin de buts. L’équipe de Luis Castro ne marque plus assez. Les filets tremblent rarement. Et, match après match, la relégation se rapproche. D’où la décision de Waldemar Kita de renforcer l’attaque lors du prochain mercato hivernal.

Bogdan Popov apparaît tout en haut de la liste des dirigeants nantais. L’Ukrainien évolue sous les couleurs d’Empoli et est sous contrat jusqu’en 2028. L’avant-centre, déjà international U19, six sélections, trois buts, est estimé à 3 millions d’euros sur Transfertmarkt. Un montant accessible pour un joueur qui, cette saison, a déjà planté 5 buts en 10 matchs de Serie B. Ses statistiques attirent un autre club. Atalanta Bergame suit aussi le dossier, indique TMW.

