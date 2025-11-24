Coup dur à l’OM : Deux forfaits confirmés pour De Zerbi !

Pour le choc OM-Newcastle, Roberto De Zerbi sera privé deux cadres en défense. L’entraîneur marseillais a confirmé leur absence ce lundi devant de presse.

OM-Newcastle : De Zerbi déçu, Facundo Médina a rechuté !

Battu trois fois lors des quatre premières journées, l’OM joue sa survie en Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi le savent très bien. Ils n’ont pas le droit à l’erreur ce mardi soir face à Newcastle. Les Olympiens devront l’emporter en vue de sortir de la zone d’élimination.

Mais cette mission sera très difficile à accomplir. Surtout que l’OM est confronté à plusieurs blessures au sein de son effectif. Son infirmerie est loin de se vider puisque Facundo Medina a rechuté. Touché à la cheville en septembre dernier, le défenseur argentin était pressenti pour reprendre la compétition cette semaine.

À voir

OL Mercato : Un transfert déjà conclu par Lyon avant janvier

Lire aussi : OM : La sortie surprenante de Roberto De Zerbi après Nice !

Il s’est cependant blessé à nouveau. Facundo Medina sera écarté des pelouses pendant un mois. C’est un coup dur pour De Zerbi et l’OM. « Medina a rechuté. Il sera absent encore un mois. On espère qu’il reviendra pour la fin de la saison », déclaré l’entraîneur marseillais à la veille du choc contre Newcastle.

Nayef Aguerd est toujours indisponible

Et ce n’est pas fini. Roberto De Zerbi devra composer sa défense sans Nayef Aguerd. Le défenseur marocain n’est pas encore remis de sa pubalgie. « Il est indisponible pour le match de demain », a confirmé l’Italien. Le staff médical de l’OM ne prend aucun risque.

Nayef Aguerd suit un programme de repos strict afin d’éviter tout aggravation. Il est en phase de rééducation avec un objectif clair : être opérationnel pour la prochaine CAN au Maroc.

Lire la suite sur l’OM :

OM-Newcastle : La pression monte, Mason Greenwood ciblé !

À voir

INFO PSG : Achraf Hakimi dévoile la date de son retour !

OM–Newcastle : Un choix de l’UEFA crée déjà la polémique !

OM : Une star de Premier League arrive à Marseille !