Mercato: C’est confirmé, le PSG fait une offre à Eric Garcia

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Eric Garcia, défenseur du Barça, intéresse le PSG pour cet hiver ou l’été prochain. Mais le principal concerné a déjà tranché pour son avenir.

Mercato : Luis Enrique veut Eric Garcia au PSG

Six mois après avoir recruté Ilya Zabarnyi pour 66 millions d’euros, le PSG veut recruter un nouveau défenseur central lors du prochain mercato hivernal. Dans cette optique, le club de la capitale a jeté son dévolu sur Eric Garcia. Capable d’évoluer dans l’axe comme dans le couloir droit de la défense, l’international espagnol possède le profil idéal pour se fondre facilement dans le système de jeu de Luis Enrique, qui le voit comme un élément parfait pour compenser l’absence d’Achraf Hakimi.

Libre le 30 juin prochain, le joueur de 24 ans n’a pas encore paraphé un nouveau bail et le Paris SG veut en profiter pour l’attirer en Ligue 1 dès cet hiver. Luis Enrique connait très bien le joueur pour l’avoir eu sous ses ordres en sélection espagnole et pousse en interne pour obtenir son renfort dans la seconde partie de saison.

Et ce lundi, le journal Mundo Deportivo assure que Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale, aurait d’ores et déjà transmis une offre à Eric Garcia. Sauf que l’ancien joueur de Manchester City sait ce qu’il veut pour la suite de sa carrière.

Eric Garcia a dit oui au Barça pour une prolongation

Comme annoncé ces dernières semaines, le défenseur polyvalent du FC Barcelone, Eric Garcia, est courtisé par le Paris Saint-Germain en vue d’une arrivée cet hiver ou l’été prochain. Cependant, malgré cet intérêt et celui d’autres cadors européens, le natif de Barcelone devrait prolonger son contrat avec les Blaugranas.

En effet, le quotidien catalan Mundo Deportivo révèle que le protégé d’Hansi Flick dispose d’un accord de principe avec Deco, directeur sportif barcelonais, pour une prolongation avec son club formateur. Malgré une approche concrète de Luis Enrique, qui lui a promis un temps de jeu régulier au PSG, Eric Garcia a toujours donné sa priorité au Barça, où il est épanoui sous les ordres du technicien allemand qui lui accorde un rôle majeur depuis le début de la saison.

