OM : Le Vélodrome s’enflamme, une horde de Newcastle arrive

L’OM devra se méfier de Newcastle ce mardi soir en Ligue des champions. Les Magpies débarqueront au Vélodrome avec une marée de supporters dans les tribunes.

L’OM dos au mur, Newcastle arrive avec une forte mobilisation

L’Olympique de Marseille est en pleine réussite en Ligue 1. Mais la situation est totalement différente en Ligue des Champions. Les Phocéens sont aux portes d’une élimination avec trois défaites en quatre journées de C1. Ils le savent très bien. Ils devront battre Newcastle ce mardi soir au Vélodrome pour espérer sortir de cette zone rouge.

Lire aussi : OM–Newcastle : Un choix de l’UEFA crée déjà la polémique !

Ce défi est immense est pour l’OM. Les hommes d’Eddie Howe sont en pleine forme. Ils ont battu Manchester City (2-1) ce week-end. Les Magies arriveront donc à l’Orange Vélodrome avec la ferme intention de prendre les trois points. Et ils pourront compter sur une forte mobilisation en tribune.

3000 supporters anglais attendus au stade Vélodrome

La Provence confirme l’arrivée d’une horde de plus de 3000 supporters anglais pour ce choc OM-Newcastle. L’ambiance au Vélodrome sera sans doute phénoménale ce mardi soir. Le 15e de Premier League a cependant émis une recommandation à ses fans. Il leur est demandé d’éviter le quartier du Vieux-Port afin d’éviter d’éventuels débordements.

À voir

Mercato RC Lens : Une offre tombe pour Wesley Saïd

Du côté de l’OM, la mobilisation est aussi lancée. Mason Greenwood et ses coéquipiers ont besoin du soutien enflammé de leur public pour les pousser vers la victoire. Les Olympiens ne comptent que 3 points en C1. Une nouvelle défaite leur serait fatale.

Lire la suite sur l’OM :

OM-Newcastle : La pression monte, Mason Greenwood ciblé !

À voir

Mercato: C’est confirmé, le PSG fait une offre à Eric Garcia

OM : Une star de Premier League arrive à Marseille !

Mercato OM : Pierre-Emile Hojbjerg vers la Juventus