ASSE : Une excellente nouvelle tombe avant Le Mans

À l’ASSE, la reprise à L’Étrat s’est faite sous un ciel calme mais plein de promesses. Si la trêve internationale prive Eirik Horneland de plusieurs cadres, le technicien norvégien a de quoi se réjouir : certains visages attendus font leur retour, et l’infirmerie commence à se vider.

ASSE : Une reprise allégée mais studieuse à Saint-Etienne

Les Stéphanois ont retrouvé le chemin de l’entraînement ce mardi matin, dans une ambiance sérieuse mais détendue. Avec pas moins de onze internationaux en mission (de N’Guessan à Davitashvili en passant par Cardona), le groupe d’Eirik Horneland a pris des airs de version réduite. Une aubaine pour les jeunes du centre, appelés à combler les absences et à grappiller de précieuses minutes sous les yeux du staff.

Parmi les manquants, Chico Lamba reste le principal motif d’inquiétude. Sorti à la pause face à Montpellier, le défenseur portugais souffre du pubis et doit observer quelques jours de repos. Rien d’alarmant, mais un coup d’arrêt pour un joueur en pleine progression.

Boakye et Gadegbeku, les sourires du jour à L’Étrat

La grande nouvelle vient du retour d’Augustine Boakye. L’ailier ghanéen, affaibli par un virus ces dernières semaines, a repris l’entraînement individuel. Le staff préfère le ménager, mais son retour progressif est un signal positif avant la réception du Mans. Autre motif de satisfaction : Luan Gadegbeku poursuit sa réathlétisation avec sérieux. Le jeune milieu, absent depuis plusieurs semaines, se rapproche d’un retour complet.

Une excellente nouvelle pour Horneland, dont les solutions au milieu se comptaient ces derniers temps sur les doigts d’une main. Tout en profitant du contexte, plusieurs espoirs ont intégré la séance, parmi eux Paul Eymard et Noah Moulin. Une preuve supplémentaire que la passerelle entre la formation et le groupe professionnel fonctionne à plein régime.