OM : Didier Drogba de retour, la grande annonce tombe !

Avant le choc OM-Newcastle en Ligue des champions, le nom de Didier Drogba circule avec instance à Marseille. La légende ivoirienne fera son retour au Vélodrome dans un contexte particulier.

OM-Newcaste : Un souvenir heureux pour Didier Drogba

L’Olympique de Marseille est en grande difficulté en Ligue des champions. Concédant trois défaite et une victoire en quatre match, l’équipe de Roberto De Zerbi est 25e place du classement général. Une position synonyme d’élimination directe. Pour éviter cette catastrophe, les Olympiens n’ont plus le choix.

L’OM devra battre ce mardi soir Newcastle. Cette confrontation européenne rappelle d’ailleurs un souvenir heureux aux supporters marseillais. Celui du 6 mai 2004, où Didier Drogba avait fait vibrer le Stade Vélodrome. L’Ivoirien a d’ailleurs expliqué à L’Équipe que ces moments restent « des souvenirs impérissables ».

OM : Longoria annonce une signature officielle à Marseille

Il est « vraiment content de revoir OM en Ligue des champions, et surtout de recevoir Newcastle ». Didier Drogba s’attend à une victoire de son ancienne équipe face aux Magpies. Même si cette mission ne sera pas facile, il reste optimiste. Mais avant ce choc, l’actualité phocéenne est marquée par une annonce inattendue.

Son retour au Vélodrome pour un Classico contre le PSG

Didier Drogba fera son retour Vélodrome dans le cadre d’un match de gala. Les vidéastes Mohamed Henni et l’Immigré Parisien ont vendu la mèche sur l’organisation de cette rencontre, qui aura lieu le 7 décembre prochain à l’Orange Vélodrome. Ce duel au format Kings League opposera les « Phocea Legends » aux « King Capitale ».

L’équipe olympienne sera coachée par Éric Di Meco. Elle alignera des stars comme Souleymane Diawara, Mamadou Niang, Dimitri Payet, Taye Taïwo, Samir Nasri, Adil Rami… et la légende ivoirienne.

En face, le PSG sera entraîné par Luis Fernandez. Celui-ci pourra compter sur Jérémy Ménez, Kevin Gameiro, Jay-Jay Okocha ou encore David Ginola. Cet événement, organisé en partie avec Zinédine Zidane, promet un « grand show » dans l’enceinte du boulevard Michelet.

