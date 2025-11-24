AS Monaco : Deux forfaits confirmés avant Pafos

Le technicien de l’AS Monaco, Sébastien Pocognoli devra se passer de deux cadres pour le choc face au Pafos FC en Ligue des Champions.

AS Monaco : Deux forfaits avant le choc face au Pafos FC

Le Pafos FC attend de pied ferme l’AS Monaco mercredi 26 novembre, pour la 5e journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. C’est un match important pour les deux formations. Les deux équipes veulent gagner, se rapprocher du haut du tableau, espérer la qualification.

L’AS Monaco alterne les bons et mauvais résultats en ce début de saison. L’équipe a pris trois points précieux à Bodo/Glimt, grâce à un succès arraché 0-1. Première victoire en C1, enfin. Et cette victoire, elle replace le club : 19e de la compétition, loin encore, mais mieux qu’avant. Avant ce choc, l’ASM avait raté son entrée contre Bruges (1-4). Elle avait ensuite tenté de relever la tête, un nul contre Manchester City (2-2), un autre contre Tottenham (0-0).

En Ligue 1, la situation est compliquée pour les Monégasques. Monaco n’est que 8e. Trois points manquent pour toucher le Top 4. Et la dynamique inquiète : trois défaites consécutives face au Paris FC (0-1), au RC Lens (1-4) et à Rennes (4-1). Pour cette rencontre face au club chypriote, le tacticien de l’ASM, Sébastien Pocognoli peut compter sur la recrue estivale Paul Pogba. Le milieu tricolore est de retour après plusieurs mois d’absence. Vanderson aussi est disponible. Les deux ont rejoué le week-end dernier. Mais la défense est affaiblie. Deux joueurs sont out. Eric Dier et Christian Mawissa sont encore coincés à l’infirmerie.

