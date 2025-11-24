OM : Longoria annonce une signature officielle à Marseille

Partenaire depuis 2023, l’OM et CMA CGM ont prolongé leur accord de partenariat, de deux ans supplémentaires, soit jusqu’en 2028.

Alors que l’OM se prépare à recevoir Newcastle United, mardi (21h), dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des champions, le club annonce une excellente nouvelle. Il officialise le prolongement de son partenariat avec CMA CGM. La Fondation reste le sponsor officiel de l’Olympique de Marseille jusqu’en 2028, selon le communiqué publié ce lundi :

« Partenaire principal depuis 2023, CMA CGM restera présent sur la face avant des maillots de toutes les équipes de l’OM jusqu’en 2028. Ensemble, CMA CGM et l’Olympique de Marseille consolident un partenariat fait de passion et de confiance, au service d’une même ambition pour Marseille et son avenir. En tant que partenaire principal, le Groupe CMA CGM et la Fondation CMA CGM continuent de soutenir toutes les générations de joueuses et de joueurs ainsi que les initiatives sociales et solidaires portées par le Club et Treizième Homme, sa fondation ».

OM – CMA CGM : Longoria et Saadé se réjouissent

Après trois années consécutives passées ensemble, Paulo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, se réjouit de poursuivre l’aventure avec son partenaire principal. « Nous sommes très fiers de poursuivre ce partenariat d’ampleur avec le Groupe CMA CGM. Cette prolongation reflète une relation de confiance et une passion mutuelle entre deux institutions majeures de Marseille. […]. Je tiens à remercier chaleureusement Rodolphe Saadé, Tanya Saadé Zeenny et l’ensemble du Groupe CMA CGM pour leur confiance renouvelée », a-t-il déclaré.

Rodolphe Saadé, Président-Directeur général du Groupe CMA CGM, se félicite aussi de cette aventure qui se poursuit avec l’OM : « Je suis heureux d’annoncer que CMA CGM renouvelle son engagement comme sponsor principal de l’Olympique de Marseille pour deux saisons supplémentaires. Depuis 2023, nous avançons aux côtés d’un club qui porte ce que Marseille a de plus fort : l’énergie, l’audace et l’envie de se dépasser. Nous souhaitons continuer à faire vibrer l’Orange Vélodrome et à transmettre aux Marseillais, et d’abord à sa jeunesse, un esprit d’effort et de fierté. »

