ASSE : Le titre de champion à mi-saison dans le viseur

Grâce à sa remontée à la deuxième place au classement, l’ASSE peut finir championne de la Ligue 2 à la mi-saison. Quelles sont les conditions pour que cela arrive ?

L’ASSE à la lutte avec l’ESTAC et le Red Star pour le titre à mi-saison

L’ASSE est dauphine de l’ESTAC, à l’issue de la 15e journée de Ligue 2, grâce à sa victoire sur l’AS Nancy (2-1). Elle a profité du match nul du Red Star face à Clermont Foot (2-2), pour lui ravir la deuxième place du podium. Les Verts ne sont plus qu’à deux points du leader troyens, contre qui ils s’étaient imposés lors de la 14e journée (3-1) au stade de l’Aube.

À deux journées de la fin de la première partie de la saison, l’AS Saint-Etienne (29 points), est donc à la lutte avec l’ES Troyes AC (31 points) et le Red Star (28 points) pour le titre de champion de Ligue 2 à mi-saison. Relégué au 4e rang avec 24 points, le Montpellier HSC ne peut prétendre qu’à la 2e ou 3e place du podium à l’issue de la 17e journée.

Saint-Etienne à l’affût d’un faux pas de Troyes

Actuellement, dans une dynamique positive (3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues), les Stéphanois sont bien partis pour coiffer les Troyens sur le fil. Pour ce faire, ils doivent gagner leurs derniers matchs contre l’US Dunkerque (9e) dans le Nord et face à la lanterne rouge, le SC Bastia, au stade Geoffroy-Guichard.

Mais pas seulement ! Ils doivent espérer dans le même temps une défaite ou deux matchs nuls de l’ESTAC, qui affrontera Rodez AF (13e) dans l’Aube, puis l’US Boulogne-sur-Mer (15e).

Comme quoi, la première place de Ligue 2 est certes à la portée de l’ASSE avant la trêve hivernale, mais elle n’a pas toutes les cartes en main pour déloger Troyes. Au pire des scénarios, les Stéphanois finiront au pied du podium, le 15 décembre.

Il faut rappeler que l’objectif de l’équipe d’Eirik Horneland, cette saison, est de finir championne de la Ligue 2, afin de décrocher directement son billet pour la montée en Ligue 1. À défaut de la première place, elle se contenterait de la deuxième, qui est aussi qualificative directement pour une place dans l’élite.

