FLASH Mercato : 180M€, Manchester City fait trembler le PSG

Si le PSG ne souhaite plus payer de grosses sommes sur le marché des transferts, d’autres cadors européens sont prêts à faire des folies pour dépouiller les Rouge et Bleu. C’est le cas notamment de Manchester City de Pep Guardiola.

Mercato : Les cracks du PSG affolent la Premier League

Vainqueur de la dernière Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain possède dans son effectif des joueurs qui font rêver plusieurs autres grands clubs européens, notamment en Premier League. Ainsi, Liverpool serait disposé à mettre sur la table un chèque de 160 millions d’euros pour doubler la concurrence de Tottenham, Arsenal et Manchester City pour recruter Joao Neves.

D’après les informations du média Fichajes, les Reds seraient déterminés à frapper un gros coup pour apporter de la fraîcheur à leur milieu de terrain et auraient jeté leur dévolu sur l’international portugais de 21 ans. De son côté, le Real Madrid serait lui aussi prêt à formuler une proposition de 130 millions d’euros pour s’offrir les services de Vitinha, le métronome du PSG. Mais ce n’est pas tout.

Manchester City prépare un braquage pour Désiré Doué

Outre Joao Neves et Vitinha, un autre milieu de terrain du Paris Saint-Germain fait également rêver outre-Manche. En effet, d’après les renseignements livrés ces dernières heures par le site Fichajes, Manchester City ferait clairement de Désiré Doué sa priorité pour renforcer son secteur offensif l’été prochain.

Et après avoir investi 30 millions d’euros pour recruter Rayan Cherki en juillet passé, les Citizens seraient prêts à faire sauter la banque pour attirer l’ancien milieu offensif du Stade Rennais. Une offre à hauteur de 180 millions d’euros serait notamment dans les tuyaux et pourrait atterrir sur les bureaux de Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi dans les mois à venir.

Une proposition XXL qui pourrait faire réfléchir le PSG, même si le départ de l’international français de 20 ans n’est pas vraiment à l’ordre du jour, puisque le club veut renouveler son contrat qui expire en juin 2029. Affaire à suivre…

