ASSE : Horneland soulagé, un milieu fait son retour !

L’ASSE a enregistré une excellente nouvelle ce mardi à l’entraînement. Eirik Horneland a pu constater le rétablissement rapide d’Augustine Boakye dans son groupe.

Eirik Horneland peut pousser un ouf de soulagement en cette trêve internationale. Quelques jours après la victoire de l’AS Saint-Étienne face à Montpellier (2-0), l’entraîneur norvégien a enregistré un retour important à l’entraînement ce mardi. Augustine Boakye a participé à l’intégralité de la séance collective, indique le site Enveretcontretous.

Le milieu de terrain ghanéen avait pourtant quitté ses partenaires à la mi-temps du choc contre Montpellier en raison de douleurs aux adducteurs. Sa sortie précoce avait fait craindre le pire. Sauf qu’Augustine Boakye semble remis de sa blessure. Sa présence à la séance d’entraînement est une excellente nouvelle, car le joueur reste une pièce maîtresse de l’entrejeu.

En revanche, Chico Lamba était absent. Il souffre d’une blessure aux adducteurs. La source explique que cette séance du jour était très allégée en raison de l’absence de plusieurs internationaux. Zuriko Davitashvili, Dylan Batubinsika, Ben Old, Irvin Cardona ou encore Mahmoud Jaber ont rejoint leurs sélections respectives durant cette trêve internationale. le jeune Djylian N’Guessan était également manquant.

Luan Gadegbeku et Lassana Traoré se sont entraînés à l’écart

Du côté de l’infirmerie, les nouvelles sont aussi encourageantes concernant les blessés de longue date. Luan Gadegbeku et Lassana Traoré ont effectué un travail avec ballon à l’écart du groupe, indique le média. Cela indique que leur réintégration se précise.

Cette séance de travail a aussi été l’occasion de voir de plusieurs jeunes issus du centre de formation de l’ASSE. Paul Eymard et Noah Moulin sont notamment venus compléter l’effectif pour la matinée. Eirik Horneland peut ainsi aborder la pause internationale avec plus de sérénité.