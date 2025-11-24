Secousse à l’OM : De Zerbi s’énerve contre le vestiaire !

À l’approche du choc OM-Newcaste, Roberto De Zerbi a poussé un coup de gueule contre son équipe. L’entraîneur italien exige une amélioration dans le jeu.

Roberto De Zerbi très exigeant, l’OM doit mieux jouer

L’Olympique de Marseille se prépare à relever un défi de taille en Ligue des champions. Les Olympiens sont 25es au classement général avec trois petits points en quatre journées. Ils devront obligatoirement battre Newcastle mardi soir (21h00) en vue d’une qualification pour le prochain tour.

Dans le même temps, les hommes de Roberto De Zerbi affichent un tout autre visage en Ligue 1. 2es derrière le PSG, ils restent sur deux victoires consécutives contre Brest (3-0) et Nice (1-5). Malgré ce succès éclatant contre le Gym, l’entraîneur n’était pas content de la qualité de jeu de son groupe. Il avait publiquement critiqué son vestiaire au terme du match.

Roberto De Zerbi est revenu sur cette affaire conférence de presse. Le technicien italien explique qu’il ne s’agissait d’un simple coup de colère, mais d’un ressenti sincère. « On n’a pas fait un match qui justifie un 5-1 même si la victoire était méritée », a-t-il indiqué.

Un avertissement avant d’affronter Newcastle

L’entraîneur exhorte donc son équipe à retrouver son meilleur niveau notamment face à un redoutable adversaire comme Newcastle. « On peut s’améliorer. Cette équipe doit mieux jouer », a-t-il insisté.

« Si on continue de jouer comme ça, on ne gagnera pas autant et avec un tel écart », a-t-il prévenu. Un avertissement envoyé à son effectif avant de recevoir les Magpies ce mardi au Vélodrome.

