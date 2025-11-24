Mercato ASSE : L’erreur à ne pas commettre avec Stassin

Évoquant la situation de Lucas Stassin à l’ASSE, un ancien attaquant du club stéphanois a donné un précieux conseil aux responsables de Kilmer Sports Ventures.

Mercato : Le clan Lucas Stassin pousse pour son départ de l’ASSE

Depuis la relégation de l’ASSE en Ligue 2, Lucas Stassin souhaite quitter le club auquel il est pourtant lié jusqu’en juin 2028. Il ne veut pas jouer en Ligue 2 et pousse pour partir depuis le mercato d’été. À l’approche du mercato hivernal, son nom circule à West Ham en Premier League, mais aussi à Stuttgart et l’Eintracht Francfort en Bundesliga.

ll y a quelques jours, le père de l’attaquant de 21 ans a ouvert la porte au départ de son fils. Visiblement agacé pour l’envie d’ailleurs de Lucas Stassin, mais aussi de ses contre-performances, Eirik Horneland a déclaré qu’il ne le retiendra pas s’il a l’intention de quitter l’AS Saint-Etienne en janvier prochain.

En effet, l’entraîneur des Verts fait désormais confiance à la recrue hivernal Joshua Duffus en pointe de l’attaque. C’est ce dernier qui avait été titulaire contre Pau FC (6-0), le Red Star (1-2) et Troyes (3-2). Et l’avant-centre débarqué de Brighton avait été décisif avec 3 buts et 3 passes décisives, mais il s’est blessé et était absent face à l’AS Nancy. Quant à Lucas Stassin, il n’a pas pu profiter de l’absence de Joshua Duffus, car il est touché au mollet.

Nordin conseille à Saint-Etienne de ne pas laisser partir Stassin

Dans des confidences à Top Mercato, Arnaud Nordin a évoqué la question de l’avenir de l’attaquant International Espoirs Belge à l’ASSE. Selon lui, Kilmer Sports Ventures (KSV) doit encore faire de la résistance pour le garder jusqu’à la fin de la saison. “C’est leur joueur-star. J’espère qu’il va rester au mercato hivernal parce que je pense qu’il peut les aider à remonter” a recommandé l’ancien ailier des Verts.

Il faut rappeler que Lucas Stassin a marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives en 13 apparitions et 7 titularisations en Ligue 2, cette saison. Son niveau d’implication est de ce fait remis en cause. Toutefois, il reste un joueur important de l’AS Saint-Etienne, selon Arnaud Nordin. “C’est un vrai N°9, capable de marquer et de faire marquer. Il est très bon, pied droit, pied gauche, et de la tête aussi”, souligne-t-il.

