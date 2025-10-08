Stade Rennais : Le SRFC a choisi le successeur de Habib Beye

Plus rien ne va pour Habib Beye au Stade Rennais. Fragilisé par une série de mauvais résultats et un vestiaire divisé, l’entraîneur sénégalais du SRFC semble plus que jamais sur la sellette. En coulisses, la direction bretonne aurait déjà désigné son favori pour sa succession.

Stade Rennais : Une confiance qui s’effrite pour Habib Beye

Arrivé en janvier dernier pour sauver un SRFC en difficulté, Habib Beye n’a jamais vraiment trouvé la formule magique. Il sort tout de même d’une première partie de saison convaincante qui a évité la relégation aux Bretons. Malgré un effectif taillé pour jouer les premiers rôles, le Stade Rennais s’enlise dans les contre-performances depuis le début de saison.

Pour ne rien arranger à la situation, une fronde interne menée par Brice Samba et Seko Fofana, deux anciens lensois proches du président Arnaud Pouille, fragilise un peu plus son autorité. Selon Jeunes Footeux, la direction rennaise a déjà enclenché une réflexion sur sa succession. Et la réception d’Auxerre le 19 octobre prochain pourrait bien être le tournant de trop pour le technicien sénégalais. Un faux pas face aux Bourguignons scellerait sans doute son sort.

Christophe Pélissier, le profil idéal ?

Le nom de Christophe Pélissier revient avec insistance à Rennes. Apprécié depuis son passage à Lorient, l’actuel entraîneur de l’AJ Auxerre séduit par son approche sobre, son pragmatisme et sa capacité à sublimer ses groupes. Arnaud Pouille, qui le suit depuis ses années à Lens, en a fait son choix numéro un. Prolongé jusqu’en 2027, Pélissier incarne aujourd’hui la stabilité auxerroise.

Son départ en cours de saison semble improbable, même si le projet rennais pourrait lui offrir un tout autre standing. Pour l’heure, le technicien garde le cap et préfère rester concentré sur l’AJA. Mais dans les coulisses, tout semble déjà se préparer pour un possible été mouvementé à Rennes.